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"Посмотрим". Мендель прокомментировала возможность санкций против Коломойского

8 марта, 19:06

Виталий Семченко

Пресс-секретарь президента отметила, что власть "стоит за интересы каждого украинца"

Офис президента не прокомментировал американские санкции против олигарха Игоря Коломойского, так как государство не должно опускаться до уровня одного человека.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Бацман".

"Они (США – ред.) ввели персонифицированные санкции, они их и назвали. Когда мы вводили персонифицированные санкции, были все имена. В данном случае мы дали сигнал, что мы не принимаем никакой монополии. Зачем идти против одного человека, ставить государство на один уровень. Мы же не ввели против него санкции", – сказала она.

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На вопрос о возможных санкциях против Коломойского со стороны украинской власти Мендель ответила: "Посмотрим. Я же не гадалка. Будет, как будет. Мы же стоим за интересы каждого украинца".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента рассказала о первой встрече с Владимиром Зеленским.

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