Предатель – это неприятно: СБУ проверит связи Нескоромного со спецслужбами РФ

Без российского следа не обошлось, говорит Иван Баканов

Служба безопасности Украины детально изучит возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, со спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на закрытом заседании парламентских комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также по вопросам правоохранительной деятельности.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", – сообщил глава СБУ.

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По его словам, поводом для заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность – он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованные записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.

"Предатель в наших рядах – это, безусловно, неприятный факт. Но задержания (генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал убийство главы МВД Арсена Авакова. – Ред.) и других людей как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой эффективной и действенной спецслужбы", – подчеркнул Баканов.

Напомним, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации приготовления убийства Наумова. Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 УК Украины.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

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