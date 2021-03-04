Премьер Словакии извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за "шутку" об "обмене" украинского Закарпатья на поставки российской вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом он написал в Twitter.
"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой. Уважение международного права есть обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию", – заявил он.
Ранее мы писали, что премьер Словакии "отдал России Закарпатье за вакцину". "Шутка" Матовича вызвал неравнодушную реакцию и объединила украинцев во всем мире.
Стоит отметить, что Матович договорился о поставках вакцины с РФ за спиной у других членов кабмина, что вызвало настоящий политический кризис в руководящей коалиции и может привести к досрочным парламентским выборам.
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