Президент Молдовы Санду посетит Украину: встретится с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Президент Молдовы Майя Санду посетит с официальным визитом Украину.
Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.
Визит запланирован на 12 января 2021 года.
"В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым", – говорится в заявлении.
Состав официальной делегации Молдовы планируют объявить в ближайшее время.
Также мы писали о том, что в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду. Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов.
Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском.
Новости на эту же тему: