Пригласят мировых лидеров: Зеленский обсудил празднование Дня Независимости-2021

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно празднования 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году, а также проведения саммита Крымской платформы. На эти мероприятия планируется пригласить высокопоставленных иностранных гостей.

Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, в Украину будут приглашены лидеры других государств.

"Для Украины День Независимости – большой праздник. Но мы уже давно являемся равноправным игроком на международной арене. Празднование этой важной даты – 30-летия независимости – вместе с нашими друзьями и партнерами будет способствовать укреплению наших позиций. В 30 лет мы еще такие молодые, у нас столько впереди", – сказал Зеленский.

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Говоря о Крымской платформе, он отметил, что до сих пор не было отдельной площадки для обсуждения деоккупации Крыма. Теперь саммит Крымской платформы планируют провести накануне Дня Независимости, 23 августа.

"Мы не сдадим наши территории. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Словакия присоединилась к Крымской платформе, а также поддержала Украину на фоне российской агрессии.