"Приходилось менять адрес": Венедиктова рассказала об опасности своей работы

Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова была вынуждена менять место жительства из-за информации об определенных рисках. Об этом она рассказала в интервью изданию The Independent.

"Мне приходилось время от времени менять адрес, жить в разных местах после получения определенной информации. Я не хочу делать из этого большой проблемы, но это то, что вы не можете игнорировать. У меня крепкая семья, мы научились с этим справляться", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что ее муж был против, чтобы она занимала должность в органах прокуратуры, ведь понимал, с какой опасностью она может быть связана.

Реклама

"Он знал проблемы, с которыми я столкнусь. Но он полностью поддерживает меня с момента, когда я решила занять ее, у меня есть поддержка семьи в том, что я делаю", – сказала Генпрокурор.

Напомним, в интервью The Independent Венедиктова также рассказала, что нет оснований возобновлять следствие по делу о компании Burisma и работе в ней сына нынешнего президента США.