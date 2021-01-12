Продолжаем усилия для мира: Франция высказалась по "нормандской встрече" в Берлине

Во французском МИД призвали добросовестно выполнять взятые на себя обязательства

Во Франции прокомментировали прошедшую сегодня, 12 января, в Берлине встречу политических советников глав государств "Нормандской четверки", отметив, что вместе с Германией работают над реализацией решений, достигнутых в 2019 году в Париже.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в нормандском формате с целью достижения справедливого и устойчивого мира на востоке Украины. По этому вопросу мы работаем над реализацией решений, согласованных на саммите "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года и позволил возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта", – отметили в МИД.

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Во французском дипломатическом ведомстве добавили, что призывают все стороны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и "продолжать конструктивное обсуждение повестки дня, согласованной на саммите".

Напомним, в Берлине 12 января завершились переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция, Россия), которые длились более шести часов. Новую встречу анонсировали на 22 января.