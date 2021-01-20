Пусть Господь поможет вам: Яценюк тепло поздравил Байдена с президентской присягой

Украинский политик надеется, что высшие силы будут хранить народы Украины и США

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк тепло приветствовал вступление в должность 46-го президента США Джо Байдена.

Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

"Пусть Господь поможет вам. Пусть Господь хранит наши народы", – по-украински и по-английски обратился к американскому лидеру бывший глава правительства, сопроводив краткий текст снимком с их встречи в далеком прошлом.

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Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

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Ранее Яценюк поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, назвав ее "историческим решением американского народа".

Также напомним, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей в истории США и большим другом Украины.