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Пусть Катар инвестирует в украинскую землю: главные тезисы из интервью Зеленского

5 апреля, 11:04

Сергей Мартынец

Украина даже готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности, заявил президент

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар. Там ожидается подписание ряда двусторонних документов. Также глава государства рассказал катарским СМИ, чего ожидает от сотрудничества с этой арабской страной.

Об этом сообщает ОПУ.

Цель визита и о чем будет договариваться Зеленский

Зеленский зовет катарских инвесторов. Что может предложить Украина?

/ Фото: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко тоже ездил в Катар.

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Источник: Сегодня

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