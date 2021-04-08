Путин и Меркель снова обсудили Донбасс: подробности разговора

Хозяин Кремля снова во всем цинично обвинил Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили эскалацию на Донбассе. Российский лидер ожидаемо обвинил во всем Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с обострением военной обстановки на фронте. При этом Путин цинично наврал Меркель, что якобы это Украина в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, и обвинил Киев в провокациях.

Также была подчеркнута важность выполнения ранее достигнутых договоренностей, и Путин в очередной раз настоял на прямых переговорах Киева с боевиками, в частности, относительно особого статуса Донбасса.

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Меркель и Путин выступили за активизацию переговорного процесса по Донбассу в целях полной реализации Минских соглашений как безальтернативной основы для окончания войны. Также они подтвердили настроенность на координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате".

Кроме того, Меркель подняла тему оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры, затронув и тему Украины. При этом Франция и Германия выступили в поддержку урегулирования на Донбассе.

Видео: Сегодня

А уже 2 апреля президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Джо Байденом. Президент США заверил, что поддержит нашу страну в противостоянии с Россией.