Путин объяснил, при чем здесь Украина к попытке остановить "Северный поток-2"

Россия находится под угрозой новых санкций против "Северного потока-2", и российский президент Владимир Путин заявил, что это связано с "проектом Запада в Украине". Об этом он сказал на встрече с лидерами парламентских фракций.

Его удивляет рьяное стремление остановить строительство российского газопровода.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока – 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине. Вот и все. Все на самом деле достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "СП-2".

В свою очередь в Бундестаге требуют заморозить Nord Stream 2. Немецкие депутаты считают, что Россия сошла с пути демократии.