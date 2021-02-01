Путину не страшны санкции? Зеленский озвучил реальную ситуацию

Санкции против России действительно дают результат, кремлевская верхушка страдает от них, но этого недостаточно для окончательного прекращения войны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американской программе Axios, которая выходит на платформе HBO, передает ОПУ.
На замечание журналиста о том, что Путин хвастался, что якобы ему не страшны санкции, он ответил: "Я считаю, что многие санкций сработали".
"Например, против "Северного потока" действительно сработало. А это все же энергетическая безопасность для Европы, вопрос не только в Украине, но это сработало. При всем уважении к нашим европейским друзьям, но решающую роль, и это правда, здесь сыграли США. Поэтому санкции – они работают", – сказал президент.
При этом он не считает, что Украину от России защищают только санкции, напомнив, что наша страна без какой-либо помощи смогла противостоять агрессору.
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"На момент начала войны мы были без санкций, без НАТО, мало готовы, у нас была еще не модернизированная армия, никакой помощи тогда не было, когда началась война. Но мы смогли не пустить врага дальше. Поэтому говорить, что Украина без НАТО ничего не сможет – это неправда", – подчеркнул Зеленский.
Также глава государства говорит, что санкции – это хорошо, но их недостаточно для окончательного прекращения войны и освобождения территорий. По его словам, санкции замораживают конфликт, останавливают эскалацию, но проблему в целом не решают.
"Я хочу, чтобы мой народ и моя страна была объединена, чтобы она росла и развивалась, хочу вернуть людей и территории. И здесь мало санкций", – резюмировал президент Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказывал, как заставить Путина убраться из Украины.
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