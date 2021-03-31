Путину нужно дать жесткий ответ на попытки изображать посредника – Яценюк

Президент РФ Владимир Путин перешел в наступление против Украины, поэтому только полная ясность сигналов из Киева, принципиальность его позиции и масштабное усиление нашей обороноспособности позволят защитить наше государство от новой атаки Москвы.

Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк пишет на своей странице в Facebook.

Политик напомнил, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность отдельных контактов с участниками нормандского формата. "Неосторожно высказанную идею оперативно использовал Кремль, чтобы провести переговоры с Берлином и Парижем, но без Киева" , – подчеркнул Яценюк.

Читайте также: Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского

Руководству Украины всегда стоит хорошо взвешивать инициативы, которые может использовать враг, подчеркнул Яценюк: "Это было актуально и в 2014 году, когда неосторожность развалила созданный нами Женевский формат с участием США и ЕС. Это актуально и сейчас" .

Реклама

"Хорошо, что лидеры Франции и Германии отрезвили Путина, который попытался за нашей спиной снова переложить ответственность на Украину" , – добавил лидер НФ.

Однако сам факт такой провокации требует ответа. Прежде всего, подчеркнул Яценюк, нужно безотлагательно инициировать телефонный разговор руководителей Украины, Германии и Франции: "Надо инициировать совместный диалог высокого уровня между Киевом, Берлином, Парижем и Вашингтоном" .

Лидер НФ подчеркнул, что необходимо "прекратить какофонию непродуманных и противоречивых инициатив в деле мирного урегулирования" и отметил необходимость "дать жесткий ответ президента Украины на систематические попытки Путина изображать из себя посредника, а от оккупантов в ОРДЛО – реальную переговорную сторону".

"Международные обстоятельства изменились. Путин перешел в наступление. Только полная ясность сигналов из Киева, принципиальность позиции официальных властей Украины и масштабное усиление нашей обороноспособности позволят защитить наше государство от нарастающей новой атаки Москвы", – подчеркнул Яценюк.

Напомним, Меркель и Макрон указали Путину, что переговоры по Донбассу нужно проводить в "нормандском формате", т.е., с участием Украины.

Видео: Сегодня