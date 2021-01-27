Путину плевать на людей. Зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР"

Хозяину Кремля Донбасс нужен не только как рычаг давления на Украину

Кремль не заинтересован в развитии оккупированных территорий Украины. России нужны т. н. "ЛНР" и "ДНР" в качестве полигона, на котором можно испытывать военные и медицинские разработки.

Об этом говорится в Белой книге Службы внешней разведки Украины.

Разведчики отмечают, что в первую очередь президенту РФ Владимиру Путину нужны не сами оккупированные территории Донбасса, а лишь инструмент для дестабилизации ситуации в Украине.

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Фото: СВР

Проявления маргинализации оккупированных Россией украинских территорий Донбасса:

это "серая зона" в самом широком смысле – здесь отмываются деньги российских элит и силовиков, сбывается низкокачественная российская продукция, испытываются политические технологии контроля над населением;

дальнейшая криминализация политических и хозяйственных отношений в верхушке т. н. "ДНР и ЛНР";

износ отдельных критических объектов инфраструктуры почти на 100%;

люмпенизация населения, его возвращение к примитивным формам экономических отношений;

испытания новой военной техники, которая еще не прошла всех этапов испытания для российской армии и может быть несовершенной, а значит, дополнительно опасной;

скрытое тестирование на населении новых медицинских препаратов и вакцин, которые не до конца испытаны и могут быть опасны для людей.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР". Люди на оккупированных территориях получают зарплаты из российского бюджета, следовательно, российским налогоплательщикам еще приходится содержать украинцев.

В свою очередь один из главарей боевиков, бывший командир террористического бандформирования "Восток" Александр Ходаковский признал, что Россия не присоединит к себе оккупированные территории.