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Путину плевать на людей. Зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР"

27 января, 10:17

Сергей Мартынец

Хозяину Кремля Донбасс нужен не только как рычаг давления на Украину

Кремль не заинтересован в развитии оккупированных территорий Украины. России нужны т. н. "ЛНР" и "ДНР" в качестве полигона, на котором можно испытывать военные и медицинские разработки.

Об этом говорится в Белой книге Службы внешней разведки Украины.

Разведчики отмечают, что в первую очередь президенту РФ Владимиру Путину нужны не сами оккупированные территории Донбасса, а лишь инструмент для дестабилизации ситуации в Украине.

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Фото: СВР

Проявления маргинализации оккупированных Россией украинских территорий Донбасса:

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, сколько Россия тратит на зарплаты в "ЛНР" и "ДНР". Люди на оккупированных территориях получают зарплаты из российского бюджета, следовательно, российским налогоплательщикам еще приходится содержать украинцев.

В свою очередь один из главарей боевиков, бывший командир террористического бандформирования "Восток" Александр Ходаковский признал, что Россия не присоединит к себе оккупированные территории.

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Россия Донбасс разведка СВР Владимир Путин

Источник: Сегодня

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