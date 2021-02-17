Рада дала оценку режиму Януковича и определение Революции Достоинства

Не все депутаты поддержали заявление Рады по Майдану

Верховная Рада приняла заявление в связи с шестой годовщиной начала евромайдана в 2014 году, в котором депутаты признали Революцию Достоинства одним из ключевых моментов в украинской истории. Соответствующий проект постановления поддержали 295 парламентариев.

Одобрение заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям на евромайдане, Революции Достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям беглого экс-президента Виктора Януковича, "беркутовцам" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.

Заявление Верховной Рады

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Революция Достоинства – один из ключевых моментов украинского государства.

Расследование преступлений против майдановцев должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны быть наказаны.

Необходимо чтить и помнить погибших Героев Небесной сотни, подвиг которых уже стал частью украинской истории.

Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является абсолютно недопустимым явлением, что грозит тяжкими последствиями.

События на Майдане, а потом оккупация Крыма Россией и вторжение на Донбасс стали следствием политики Виктора Януковича и его преступного режима, который поддерживался Россией.

Действия "беркутовцев" и других силовиков во время Майдана признали такими, которые нанесли непоправимый ущерб государству и обществу.

Украинцам должно гарантироваться право на мирные собрания, поскольку это самый действенный инструмент общественного контроля власти. Государство или отдельные должностные лица не могут произвольно ограничивать свободу собраний.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский во время своего выступления в Раде был против принятия этого заявления, поскольку, как он считает, это заденет ту часть Украины, которая не поддерживала Майдан.

Как сообщали новости "Сегодня", генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уже к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане.

Видео: Офис генпрокурора