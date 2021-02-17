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Рада дала оценку режиму Януковича и определение Революции Достоинства

17 февраля, 11:30

Сергей Мартынец

Не все депутаты поддержали заявление Рады по Майдану

Верховная Рада приняла заявление в связи с шестой годовщиной начала евромайдана в 2014 году, в котором депутаты признали Революцию Достоинства одним из ключевых моментов в украинской истории. Соответствующий проект постановления поддержали 295 парламентариев.

Одобрение заявления необходимо для предоставления политической оценки событиям на евромайдане, Революции Достоинства и их последствиям. В частности, дается оценка действиям беглого экс-президента Виктора Януковича, "беркутовцам" и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия.

Заявление Верховной Рады

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В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский во время своего выступления в Раде был против принятия этого заявления, поскольку, как он считает, это заденет ту часть Украины, которая не поддерживала Майдан.

Как сообщали новости "Сегодня", генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уже к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане.

Видео: Офис генпрокурора

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Источник: Сегодня

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