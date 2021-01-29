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Теперь можно применять: Рада приняла закон о регистрации вакцин от коронавируса

29 января, 12:31

Сергей Мартынец

На сегодняшний день в мире ни одна вакцина не прошла всех стадий клинических испытаний, но вакцинироваться нужно уже сейчас

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4613 о государственной регистрации вакцин в Украине в условиях экстренной вакцинации населения от коронавируса. Документ поддержали 280 народных депутатов.

Зачем нужен был этот закон

До сегодняшнего дня ни одна из вакцин от COVID-19 не могла быть зарегистрирована в Украине, потому что ни одна из них не имеет полного регистрационного досье завершения 3-й и 4-й стадии клинических испытаний.

Все вакцины, которые используются в мире для вакцинации людей, также не имеют полной регистрации и тоже получили разрешение на применение по механизму "под обязательство". Благодаря применению такой процедуры в Украине – регистрация под обязательство – граждане получат необходимые вакцины, а производители будут обязаны продолжать послерегистрационные исследования безопасности и эффективности вакцины.

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Теперь же Украина сможет использовать вакцины от COVID-19, которые еще не прошли полный цикл испытаний, но соответствуют определенным условиям. К таким, в частности, относятся препараты Pfizer, Sinovac, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Что конкретно предполагает закон

Вакцину от COVID-19 теперь можно будет зарегистрировать в Украине при таких условиях:

Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы по вакцинации около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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