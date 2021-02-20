Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на вторник, 23 февраля, официально созвал внеочередное заседание парламента. Его назначили на 12 часов.

Об этом сообщили в Аппарате ВР.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", – сказано в сообщении.

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Речь идет о законопроекте, который 18 февраля ветировал президент Владимир Зеленский. Он внес в него свои предложения и вернул в Раду.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, чем грозит срыв повторного рассмотрения закона о госслужбе.