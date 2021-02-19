Рада соберется на внеочередное заседание: депутаты назвали причину

Накануне Зеленский ветировал закон, который пока не позволяет решить проблему с исполняющими обязанности министров

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание 23 февраля для принятия закона о госслужбе с предложениями президента Украины. Об этом сообщают народные депутаты.

"Во вторник, в 12:00, будет внеочередное заседание ВР. Повестка дня позднее", – написал в Telegram "слуга народа" Александр Качура.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко связывает это срочное заседание с кадровым вопросом.

"Во вторник 23 февраля "слуги" хотят провести внеочередную сессию, чтобы открыть дорогу для третьего голосования по назначению (и.о. министра энергетики Юрия) Витренко в Кабмин", – написал он.

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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила "РБК-Украина", что речь идет о рассмотрении законопроекта о госслужбе, который ветировал президент Владимир Зеленский.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплаты заработной платы", – сказал она.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский поддержал льготную растаможку "евроблях", закон о которой Рада приняла 18 февраля.