Версія українською
$ 28,17
34,23

Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО

26 января, 11:36

Сергей Мартынец

На 2021 год в Украине запланировано семь многонациональных военных учений, приедут тысячи иностранных военных

Верховная Рада одобрила президентский законопроект №4499 о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных военных учениях. Соответствующий документ поддержали 325 народных депутатов.

Всего в многонациональных учениях в Украине примут участие до 19 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой от Украины и стран НАТО, до 17 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения в 2021 году в Украине:

Реклама

На финансирование организации учений будет выделено 38,5 миллиона гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

Новости на эту же тему:
Верховная Рада военные учения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
В Украину хлынут миллионы мигрантов, а села будут вымирать?
В Кремле поставили на место Соловьева из-за президента Украины