Рада усилила наказание за нападение на журналистов

Верховная Рада усилила ответственность за совершение уголовных правонарушений против журналистов. Депутаты поддержали законопроект №3633 во втором чтении.

Документом внесены изменения в статью 171 Криминального кодекса Украины. Законом усилена защита журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

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Как будут наказывать за преступления против журналистов

Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики чиновника – штраф 8500 – 17 000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Влияние на журналиста в любой форме с целью препятствования его профессиональной деятельности или его преследование – штраф 17 000 – 34 000 грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если указанное влияние на журналиста осуществлено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц – штраф 34 000 – 51 000 грн или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине выросло число нападений на журналистов. В 2020 году в Украине было 77 случаев применения силы к журналистам и 101 случай нападений на съемочные группы.