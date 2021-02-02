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Рада усилила наказание за нападение на журналистов

2 февраля, 15:06

Сергей Мартынец

Депутаты существенно увеличили штрафы за препятствование журналистской деятельности

Верховная Рада усилила ответственность за совершение уголовных правонарушений против журналистов. Депутаты поддержали законопроект №3633 во втором чтении.

Документом внесены изменения в статью 171 Криминального кодекса Украины. Законом усилена защита журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

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Как будут наказывать за преступления против журналистов

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине выросло число нападений на журналистов. В 2020 году в Украине было 77 случаев применения силы к журналистам и 101 случай нападений на съемочные группы.

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Источник: Сегодня

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