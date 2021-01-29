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Рада установила школьникам премии за ЗНО: как получить 100 тыс. грн

29 января, 12:26

Сергей Мартынец

Деньги могут получить не более 30 учеников – только лучшие

В Украине учеников с лучшими результатами на внешнем независимом оценивании (ВНО) наградят премией. Верховная Рада сегодня приняла проект постановления о премиях в 100 тысяч гривен и определила для этого условия.

Согласно решению парламента, предусмотрено только 30 премий для школьников по 100 тыс. грн каждому, которые лучше всех сдадут ВНО.

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Кто получит по 100 тысяч гривен:

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назвал суммы президентских стипендий, которые будут получать лучшие ученики.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
Верховная Рада школьники премия ВНО

Источник: Сегодня

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