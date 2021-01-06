Радуцкого уличили в "подпольной вакцинации": нардеп прокомментировал слухи

Народного депутата от партии "Слуга народа" и главу парламентского комитета по здравоохранению Михаила Радуцкого обвинили в том, что в Украину завезли нелегально вакцину производства компаний Pfizer/BioNTech. Якобы стоимость вакцины для "клиентов" составляет 2500 долларов, тогда как официальная – 30.

Нардеп прокомментировал сайту "Сегодня" слухи о том, что ему, премьер-министру Денису Шмыгалю и другим чиновникам уже укололи вакцину.

"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина – я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", – заявил Радуцкий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина заключила договор о поставках 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках инициативы COVAX в марте в Украину будет поставлено 8 млн доз вакцин, первый транш ожидается в объеме 1,2 млн доз.

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