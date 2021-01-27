Разгона КСУ не будет? Зеленский отозвал скандальный законопроект

В октябре президент внес в Раду законопроект, который вызвал недовольство даже у депутатов Слуги народа

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект №4288, которым ранее предлагал разогнать весь состав Конституционного суда.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

30 октября президент внес в парламент этот законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Тогда он предлагал депутатам решить конституционный кризис довольно радикально, что даже "слуги народа" были не в восторге от такого варианта.

А все из-за того, что 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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Зеленский в своем законопроекте предложил признать решение КСУ неправосудным и уволить всех судей КСУ, которые принимали данное решение, а потом назначить отбор новых судей.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое также было отменено Конституционным судом 27 октября. Депутаты определили, какое наказание будет для чиновников за недостоверное декларирование и невнесение данных в декларацию.