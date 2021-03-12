Разговор Зеленского с Нетаньяху: Украина и Израиль могут ввести "зеленые паспорта"

После разговора с президентом Австрии, глава украинского государства созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым первым делом обсудил вакцинацию от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Особое внимание собеседники уделили противодействию распространения коронавируса. Зеленский отметил успех израильтян в вопросе вакцинации населения. Накануне Нетаньяху заявлял, что Израиль преодолел пандемию.
"Спасибо вам за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин", – сказал Зеленский.
Также они обсудили возможность взаимного признания сертификатов о прививках – т.н. зеленых паспортов, с помощью которых можно будет восстановить туризм и регулярное авиасообщение между странами.
"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", – отметил украинский лидер.
Нетаньяху тоже согласился, что "зеленые паспорта" будут полезными для экономик обеих стран.
Президент Украины и премьер Израиля обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский рассказал, какие шаги Киев предпринимает для урегулирования конфликта, а также поблагодарил Нетаньяху за поддержку Украины.
Напоследок Зеленский пригласил Нетаньяху в Киев на празднование 30-й годовщины независимости Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз выпустит COVID-сертификаты иммунитета. Греция требует скорейшего запуска сертификатов, Франция и Бельгия – говорят о проблемах
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