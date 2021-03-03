Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье

Сегодня заседание Верховной Рады открыл и будет вести Руслан Стефанчук

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел на день в отпуск в связи со смертью бабушки. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний, передает Интерфакс-Украина.

"Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня находится в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание (Верховной Рады. – Ред.) он проводить не будет", – сказала она.

Таким образом, заседание парламента сегодня открыл и будет проводить первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Верховной Раде с 2 марта впервые заработали сенсорные кнопки, которые депутаты уже успели протестировать. Теперь парламентарии не смогут нажать чужую кнопку, что исключает "кнопкодавство". Смотрите видео, как работает сенсорная кнопка.

Также мы писали, что Рада ужесточила наказание для "минеров". Теперь за ложное сообщение о минировании, например метро или торгового центра, злоумышленнику светит несколько лет тюрьмы.