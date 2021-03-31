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Разумков задекларировал 28 миллионов: откуда такие деньги

31 марта, 12:42

Сергей Мартынец

У главы парламента налички оказалось больше, чем у многих на банковских счетах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за прошлый год 28,5 миллиона гривен, большую часть из которых ему вернули в виде долга. Об этом он сам рассказал на брифинге журналистам.

Как указано в декларации, у главы парламента хранится налички на 28,5 млн грн, а также 75 тыс. долл.

"Это не новый актив. Это то, что было заработано за прошлый год, около 550 тыс. грн – это то, что я получил, работая в стенах ВР. Мной был продан дом, где-то 1,7 млн с копейками. А остальные средства – это деньги, которые вернулись, был долг перед мной, начиная с 2016 года. Наконец, он вернулся. Поэтому именно такая цифра задекларирована", – сказал Разумков.

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Квартиры, дома, земля

Автомобили

Как сообщали новости "Сегодня", глава МВД Арсен Аваков задекларировал 1,5 млн евро, икону с Мадонной и черный алмаз. Но это еще далеко не весь список.

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декларация Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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