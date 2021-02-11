Реформы, коррупция и кризис из-за КСУ: за что Европарламент хвалил и ругал Украину

Европа ждет от Киева реформ в сфере верховенства права и эффективного госуправления

Европарламент 11 февраля утвердил доклад об имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. За резолюцию на пленарном заседании днем ранее проголосовали 526 евродепутатов, 79 – были против, еще 71 – воздержался.

Об этом сообщает российская редакция Deutsche Welle.

Прогресс в реформах

Основной вердикт доклада: Украина показала "существенный прогресс" в имплементации Соглашения об ассоциации и в интеграции в Евросоюз. В частности, евродепутаты отметили продвижение в реформах сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, децентрализации, цифровой экономики, защиты окружающей среды и избирательных процедур.

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"Украина не должна забывать тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, насколько она выполняет обязательства, взятые перед ЕС и его государствами-членами", – говорится в докладе. В первую очередь, эти обязательства касаются реформ в сфере верховенства права, эффективного госуправления и борьбы с коррупцией.

Борьба с коррупцией

Доклад указывает на прогресс в борьбе с коррупцией. В нем хвалят перезапуск НАПК и вынесение первых приговоров Высшим антикоррупционным судом, придерживающимся, по мнению Европарламента, "высоких профессиональных стандартов". А НАБУ в докладе названо "возможно, наиболее эффективным антикоррупционным органом в стране".

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"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", – говорится в документе.

Низкое доверие к судам

При этом евродепутаты указывают на судебную систему как институт, имеющий один из самых низких уровней доверия в Украине. И поэтому Европарламент призывает украинские власти ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией среди судей. Это, подчеркивается в докладе, должно происходить так, чтобы не страдала независимость судов.

Конституционный кризис

Еще одной угрозой для способности президента Владимира Зеленского и Верховной Рады проводить реформы назван конституционный кризис, возникший после решений Конституционного суда касательно антикоррупционных органов.

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"Европарламент признает активные усилия, инициированные президентом Зеленским, и принятые политическими игроками для восстановления законодательства и доверия к антикоррупционной архитектуре Украины", – отмечается в докладе. Эта фраза, предложенная литовским евродепутатом Пятрасом Ауштрявичюсом, оказалась самой спорной во время заседания. В итоге, ее поддержали 334 парламентария, тогда как 322 – проголосовали против.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

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