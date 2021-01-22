Резников: Мы решили отказаться от понятия "коллаборант"

Министр рассказал о важном пункте законопроекта о переходном периоде для оккупированных территорий

В законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма предлагают отказаться от понятия "коллаборант" в отношении некоторых жителей оккупированных территорий.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что и сам ранее регулярно употреблял это слово, однако все оказалось не так просто.

"Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборационист". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборационистов. Но, когда мы начали изучать международный опыт, в частности исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и негативную коннотацию в отношении всех, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", – сказал Резников.

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Вице-премьер объяснил, что в своем большинстве люди на оккупированной территории – заложники, поэтому и предлагается внедрить градацию сотрудничества с оккупантами, чтобы была возможность четко различать.

Также для всего законодательства хотят ввести единую терминологию: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деокупированные территории, реинтеграция деокупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Резников добавил, что этот законопроект требует принятия также законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Как сообщали новости "Сегодня", Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.