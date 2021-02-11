Резников объяснил, зачем Зеленский привез на Донбасс послов G7

Президент Владимир Зеленский на Донбассе хочет показать послам "Большой семерки" (G7), что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он напомнил, что президент регулярно ездит на фронт, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с ситуацией на передовой. А сегодня повез с собой еще и иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели российскую агрессию.

"(Послов он повез на Донбасс) для того, чтобы мир знал, что на востоке Европы идет война, развязанная Россией. Каждый раз, каждой возможностью мы пользуемся, чтобы продемонстрировать нашим западным партнерам, что на самом деле происходит. Это главная цель визита Зеленского на Донбасс", – сказал Резников.

Отметим, что на фронте в последнее время оккупанты совсем обнаглели и каждый день срывают режим прекращения огня. Причем особенно активизировались вражеские снайперы, которые за последний месяц убили или ранили несколько украинских военных. Стало известно, что сегодня утром в направлении Горловки снайпер боевиков тяжело ранил бойца ВСУ и тот скончался по дороге в госпиталь.

На днях глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на Донбассе уже нет никакого перемирия.