Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки" – Кулеба

Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) по Донбассу на саммите в Париже в 2019 году, Россия же не сделала ничего и блокирует следующие встречи в этом формате.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Это не было просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны – ноль. Даже такой простой вопрос, как доступ Красного Креста свободный и беспрепятственный, не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", – подчеркнул министр.

Он добавил, что следующим шагом должна стать новая встреча лидеров "Нормандской четверки", но Россия постоянно отказывается от встреч.

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"Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-то стратегические решения. Мы толкаем процесс к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся", – рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина считает, что все решения подготовлены, и приложила к этому огромное количество усилий.

"Мы готовы, партнеры, в принципе, тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит", – заявил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы привлечь президента США Джо Байдена в "нормандский формат", чтобы более мощно звучала точка зрения о прекращении войны на Донбассе и возврата временно оккупированных территорий.