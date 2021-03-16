Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – Ткаченко (обновлено)

В России, как обычно, все отрицают

Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России. Цель – расчистить фармрынок для российского препарата "Спутник V".

Об этом в Telegram заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Спутник" еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" – вакцины AstraZeneca", - написал он.

По его словам, происходящее очень похоже на тактику выжженной земли: информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника".

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"Зато мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов", - добавил Ткаченко.

По мнению министра, необходимо тщательно проверить, из каких источников появилась информация о якобы опасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих "страшилок" в европейских СМИ.

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Ткаченко также сообщил, что прошло уже 5 дней со дня, когда он сделал прививку вакциной AstraZeneca.

"Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации", – написал он.

UPD. На заявление Ткаченко уже отреагировали в российском МИД, заявив, что все неправда и Россия ни при чем.

"Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит", - написала в Facebook представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как известно, все больше стран Евросоюза останавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Однако все же есть государства, которые не стали этого делать и заявили о безопасности британской разработки.

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