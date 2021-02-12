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Россия ввела новые санкции против Украины

12 февраля, 21:55

Игорь Тимофеев

Санкционный список расширился до 84 компаний

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Ограничительные меры введены против ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и других. Всего – 16 предприятий.

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Таким образом санкционный список расширился до 84 компаний. Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Новость дополняется.

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санкции против Украины

Источник: Сегодня

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