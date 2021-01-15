Россия выходит из Договора об открытом небе

Россияне недовольные недавним выходом американцев и решили сделать то же самое

После выхода США из Договора об открытом небе (ДОН), Россия тоже решила его покинуть и готовится уведомить об этом участников соглашения.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В Москве считают, что США под надуманным предлогом вышли из Договора, после чего был существенно нарушен баланс интересов стран-участников, нанесен серьезный ущерб действию Договора, подорвана его роль как инструмента укрепления доверия и безопасности.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях, МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", – говорится в заявлении.

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Отметим, что для России срок действия Договора истечет спустя шесть месяцев после официального уведомления партнеров по Договору о ее выходе. После окончательного выхода РФ не сможет совершать инспекционные облеты территорий стран-участниц Договора, а также получать от них доступ к полученным во время полетов данным.

Как сообщали новости "Сегодня", Америка вышла из Договора 23 ноября. Президент США обвинял Россию в невыполнении условий документа. В Кремле отреагировали на выход США.

Многосторонний Договор об открытом небе подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.