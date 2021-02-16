Россию нужно наказать. Рада обратилась к миру из-за оккупации Крыма

Россия бесчинствует на захваченном полуострове, особенно страдают крымские татары

Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

Депутаты отмечают, что Россия не просто продолжает оккупацию украинского полуострова, но и преследует крымских татар, активистов, журналистов. Верховная Рада обратилась к миру с просьбой:

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осудить действия России, которые противоречат международным нормам;

усилить санкции против РФ и продолжить политику непризнания оккупации;

помочь Украине вернуть территории, в том числе через "Крымскую платформу";

надавить на оккупантов санкциями, чтобы заставить освободить украинских политзаключенных;

противодействовать милитаризации полуострова Россией;

потребовать от РФ прекратить агрессивные действий в Черноморском регионе, прекратить торговую блокаду Черного и Азовского морей под видом военных учений;

потребовать прекратить захват украинских ядерных объектов в Крыму и не допустить размещения там ядерного оружия;

требовать прекратить преследования крымских татар и нарушения их прав;

потребовать прекратить депортацию крымских татар с полуострова и заселение его россиянами.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.

В свою очередь Москва нервно отреагировала на резолюцию ООН. Спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что "крымский референдум" был проведен по нормам международного права.