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Россию нужно наказать. Рада обратилась к миру из-за оккупации Крыма

16 февраля, 14:11

Сергей Мартынец

Россия бесчинствует на захваченном полуострове, особенно страдают крымские татары

Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

Депутаты отмечают, что Россия не просто продолжает оккупацию украинского полуострова, но и преследует крымских татар, активистов, журналистов. Верховная Рада обратилась к миру с просьбой:

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.

В свою очередь Москва нервно отреагировала на резолюцию ООН. Спикер МИД РФ Мария Захарова уверяет, что "крымский референдум" был проведен по нормам международного права.

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Источник: Сегодня

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