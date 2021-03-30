Россию нужно наказать: Рада выступила с заявлением из-за эскалации на Донбассе

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла постановление, которым осуждает эскалацию конфликта на Донбассе из-за агрессивных действий России. Также депутаты призвали Запад усилить санкции против агрессора.

В Раде напомнили, что с начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны боевиков, а Россия продолжает регулярно снабжать их техникой и боеприпасами.

А последним вопиющим фактом нарушения режима прекращения огня стали массированные обстрелы оккупантами 26 марта позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих, один получил тяжелые ранения.

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"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Россией своих обязательств, в том числе Минских договоренностей и в "нормандском формате". Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта", – говорится в заявлении.

Заявление Верховной Рады

Россия должна прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Парламенты других стран должны осудить действия России на Донбассе, в том числе последнее обострение на фронте.

Рада просит Запад усилить давление на Россию, в том числе ввести новые санкции, чтобы заставить агрессора уйти из Украины.

Депутаты просят международные организации расследовать факты нарушения Россией международного права и военных преступлений.

Как сообщали новости "Сегодня", главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе.