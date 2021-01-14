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Россию ждут юридические последствия: Малюська о решении ЕСПЧ

14 января, 13:02

Сергей Мартынец

Теперь Европейский суд сможет перейти к рассмотрению дела по сути

Министр юстиции Денис Малюська назвал победой решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины против России из-за нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

"Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека", – написал он и добавил, что теперь ЕСПЧ переходит к рассмотрению дела по сути.

Фото: echr.coe.int

На что жаловалась Украина в суде

Украинская сторона просила суд признать нарушение Россией в Крыму таких положений международной Конвенции о правах человека:

Важные моменты "крымского дела Украина-Россия"

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Юридический. Украина шаг за шагом доказывает судебными решениями факты агрессии и преступного поведения России: "Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора".

Коммуникационный. Украина и Совет Европы дают мощный месседж, что Крым остается на повестке дня и никто не избежит наказания.

Противодействие гибридной войне. Решение ЕСПЧ – это мощный юридический удар по пропаганде РФ о якобы "мирном и правомерном присоединении" Крыма.

"ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" (в марте) – это хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому-то вспомним", – добавил Малюська.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин Украины подал в Европейский суд по правам человека документы по делу против России еще в январе 2019 года.

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Россия Крым еспч Денис Малюська

Источник: Сегодня

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