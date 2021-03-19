"Русский мир" приравняют к нацизму? В Украине хотят запретить идеологию Путина

В Верховную Раду подали законопроект №5258 о внесении изменений в закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Депутаты предлагают добавить к запретам и пропаганду "русского мира".

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

"Русский мир" несет угрозу Украине

Авторы законопроекта отмечают, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, который теоретически обоснован в идеологии "русского мира". Прежде всего, речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных, независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом, этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм.

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Благодаря методическому насаждения идеологии "русского мира" в течение нескольких лет с помощью СМИ, стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Авторы отмечают, что президент РФ Владимир Путин начал озвучивать идеи этой идеологии с 2006 года.

Что предлагается в законопроекте

Документ предлагает запретить пропаганду идеологии "русского мира", которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", покорению народов и попыткой возродить СССР.

Идеология "русского мира" осуждается, как тоталитарная, ксенофобская, которая несовместима с основополагающими правами человека и несет угрозу национальной безопасности государства.

Предлагается разрешить СНБО прекращать деятельность компаний, политических партий, СМИ в случае пропаганды и финансировании идеологии "русского мира".

Устанавливается наказание для распространителей "русского мира", а активы, которые принадлежат любителям этой идеологии, могут быть изъяты в пользу государства.

В закон хотят внести само понятие "русский мир" – родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является "собирание земель", возвращение России статуса "сверхдержавы" и объединителя всех русскоязычных.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит навязывать Украине идеалы "русского мира".