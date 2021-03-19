Версія українською
$ 27,68
32,98

"Русский мир" приравняют к нацизму? В Украине хотят запретить идеологию Путина

19 марта, 16:34

Сергей Мартынец

Идеологию Путина хотят осудить, как тоталитарную и ксенофобскую

В Верховную Раду подали законопроект №5258 о внесении изменений в закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Депутаты предлагают добавить к запретам и пропаганду "русского мира".

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

"Русский мир" несет угрозу Украине

Авторы законопроекта отмечают, что одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, который теоретически обоснован в идеологии "русского мира". Прежде всего, речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных, независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом, этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм.

Реклама

Благодаря методическому насаждения идеологии "русского мира" в течение нескольких лет с помощью СМИ, стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Авторы отмечают, что президент РФ Владимир Путин начал озвучивать идеи этой идеологии с 2006 года.

Что предлагается в законопроекте

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит навязывать Украине идеалы "русского мира".

Новости на эту же тему:
Россия Верховная Рада законопроект русский мир

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо