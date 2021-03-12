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С чего началась оккупация территорий Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

12 марта, 16:48

Сергей Мартынец

Политики и чиновники также обсудят, как Украина переживет третью волну коронавируса

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о том, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

Также в программе обсудят будущую национализацию "Мотор Сичи", как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии.

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Гостями студии будут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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