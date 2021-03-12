С чего началась оккупация территорий Украины: "Свобода слова Савика Шустера"

Политики и чиновники также обсудят, как Украина переживет третью волну коронавируса

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии поговорят о том, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий, и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

Также в программе обсудят будущую национализацию "Мотор Сичи", как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии.

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Гостями студии будут:

Алексей Данилов , секретарь СНБО;

, секретарь СНБО; Максим Степанов , министр здравоохранения;

, министр здравоохранения; Леонид Кравчук , первый президент Украины (1991-1994);

, первый президент Украины (1991-1994); Арсений Яценюк , лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Литвин , председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);

, председатель Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012); Давид Арахамия ; председатель фракции "Слуга народа";

; председатель фракции "Слуга народа"; Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Ирина Геращенко , сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"; Кира Рудык , председатель партии "Голос";

, председатель партии "Голос"; Сергей Соболев , заместитель председателя фракции "Батькивщина";

, заместитель председателя фракции "Батькивщина"; Сергей Рахманин , народный депутат от "Голоса";

, народный депутат от "Голоса"; Игорь Палица , председатель партии "За будущее";

, председатель партии "За будущее"; Михаил Радуцкий , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации; Руслан Марцинкив , мэр Ивано-Франковска;

, мэр Ивано-Франковска; Александр Данилюк , секретарь СНБО (май-сентябрь 2019);

, секретарь СНБО (май-сентябрь 2019); Томаш Фиала , генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!