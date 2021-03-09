С голым торсом и счастливый: Гончаренко рассказал о самочувствии после вакцинации

Нардеп рассказал, что его дважды звали на вакцинацию после отказа медиков

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко после вакцинации от COVID-19 заявил, что чувствует себя хорошо, а также рассказал, как получил прививку вне очереди.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Прошло 40 минут после вакцинации. Чувствую себя отлично, все хорошо… Вакцинированный и счастливый", – сказал он.

Гончаренко отметил, что общественные деятели, блогеры, журналисты и все публичные люди могут записаться на вакцинацию и получить прививку в случае, если кто-то из медиков (приоритетная группа) отказался от прививки.

Он отметил, что во флаконе 10 доз и их нельзя хранить дольше 6 часов после открытия.

"Когда есть эти остатки, то этими остатками вакцинируют общественных деятелей", – подчеркнул нардеп.

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Гончаренко рассказал, что после регистрации ему дважды звонили.

При этом он объяснил, что засветил голый торс только потому, что был в кофте и в ней невозможно было закатать рукава до плеча.

"По поводу моего голого торса. Всем спасибо, что обратили внимание", – добавил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине внесли изменения в дорожную карту вакцинации и разрешили делать прививки известным и публичным людям.