С США можно договориться: Яценюк об американской COVID-вакцине

Правительство Украины должно договариваться с США о поставках американской вакцины в нашу страну. Об этом сказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

По его словам, вопрос вакцин "с американцами можно и нужно решать".

"Можно договориться о том, чтобы наши американские партнеры, по крайней мере до конца года, начали поставлять Украине вакцины. Но это работа не президента, это работа главы правительства", – сказал Яценюк.

Он считает, что в вопросе вакцинации потеряно самое главное – время. Страны стремились как можно скорее начать вакцинацию, ведь "преследуют несколько глобальных и правильных целей для своих народов".

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"Номер один – это здоровье гражданина каждой страны. Номер два – это возможность работать. Потому что если люди болеют, если люди невакцинированы, то они не работают. И номер три – это конкуренция и развитие экономики. У нас нет ни номера один, ни номера два, ни номера три. Поэтому это была преступная бездеятельность со стороны украинской власти", – сказал экс-премьер.

Яценюк удивлен тем, что кто-то предложил президенту вести дискуссию о паспортах вакцинации.

"Это, конечно, надо делать. Только вакцинацию надо сначала сделать, а потом паспорта выдавать", – добавил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине от коронавируса сделали уже более 230 прививок.

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