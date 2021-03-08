Сам не решил, но я бы хотела: Мендель о втором сроке Зеленского

Президент Владимир Зеленский еще не определился, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в программе "Бацман".

"Я не знаю (пойдет ли он на второй срок. – Ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – сказала она.

Мендель также назвала Зеленского лучшим президентом за всю историю страны. В то же время она не уверена, что хочет оставаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

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"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – добавила Мендель.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак посоветовал Зеленскому принимать решение, идти ли снова в президенты, уже ближе к концу первого срока.

А замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил: президент может пойти на второй срок, так как пришел к выводу, что одного президентского срока недостаточно для восстановления страны.