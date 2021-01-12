Санду начала переговоры с Зеленским: как встречали президента Молдовы (видео)

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с официальным визитом и начала переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Видео: president.gov.ua

Новоиспеченный молдавский лидер прибыла в Мариинский дворец в Киеве. Президент Украины встретил ее традиционно – с красной дорожкой и оркестром. Майя Санду сначала приветствовала почетный караул, затем президенты отправились приветствовать делегации Украины и Молдовы.

Как известно, после переговоров президентов на 13:00 запланировано подписание двухсторонних документов, после чего Зеленский и Санду выступят с заявлениями перед журналистами.

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Ранее мы писали о том, что в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду. Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов. Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском.

В свою очередь соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.