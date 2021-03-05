Санкции против Коломойского: Гончаренко и Гетманцев поспорили, при какой власти должны были судить

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, шо нынешняя власть Украины должна отреагировать на санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Надо на такое реагировать. Должна быть реакция государства. Мы не можем просто сказать, чтобы он (Игорь Коломойский – Ред.) не ездил в США. Он и так туда не собирается. Это не худшее место, куда Игорь Валерьевич хотел бы попасть. Но мы должны услышать ответы по его коррупции", – сказал Алексей Гончаренко.

В то же время народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что на коррупционные схемы Коломойского должна реагировать тогдашняя власть.

"Эти санкции касаются большой коррупции в Украине в то время, когда господин Коломойский был председателем Днепропетровской областной администрации (2014-2015 г. – Ред.), если существуют сведения о совершении им коррупционных схем, это не могло происходить без ведома президента тогдашнего. Это не могло происходить за пределами этой системы власти, которая тогда была в Украине", – сказал Гетманцев.