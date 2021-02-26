Санкции против Фирташа или судебная реформа? Что обсудит СНБО

Сегодня в 17:30 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Официальная причина собрания – "необходимость принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Однако о чем конкретно пойдет речь – не сообщается. По информации разных источников, это может быть введение новых санкции, обсуждение судебной реформы и протестов из-за активиста Стерненко.

Журналисты "Сегодня" собрали всю известную информацию.

Реформа судебной системы

Экс-народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале утверждает, что предметом рассмотрения сегодняшнего заседания СНБО может стать функционирование судебной системы в Украине.

"Вчера в Офисе президента с участием Владимира Зеленского состоялось совещание, посвященное судопроизводству в нашей стране. Правда, в этом совещании не участвовал ни один из известных и профессиональных юристов", – написал он.

Протесты из-за Стерненко

А Telegram-канал Легитимный, со ссылкой на свои источники, сообщает, что СНБО будет разбирать кейс активиста Сергея Стерненко, а также запланированные на субботу акции протеста.

Новый виток санкций

Издание The Page со ссылкой на источник в ОП пишет, что власти могут ввести санкции против народного депутата Петра Порошенко. Возможным предлогом может стать причастность пятого президента к передаче нардепу от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗахидтранс" в 2016 году.

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Однако политолог Владимир Фесенко в комментарии "Сегодня" опроверг эту теорию. По его мнению, санкции можно ввести только против людей, причастных к бизнесу в ОРДЛО и в Крыму.

"Санкции против Порошенко – это полная чушь. Передача Медведчуку нефтепровода проводилась по решению суда. Доказать или подтвердить, что это было указание Порошенко, достаточно сложно. Если они это сделают (введут санкции. – Ред.), то это будет глупость, возникнут проблемы", – отметил он.

Еще один кандидат на попадание в черный список – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. По крайней мере, так считают журналист Денис Бигус и член партии "ДемСокира" Антон Швец. Последний утверждает, что власти намерены национализировать облгазы, принадлежащие олигарху.

"Критерии понятны, против кого могут ввести санкции. Против тех, кто нарушает санкционный режим по ОРДЛО или Крыму. Нарушает, возможно, не прямо, а через бизнес-контакты с российскими компаниями, которые там работают. А кто это может быть? Например, это может быть Фирташ. У него есть предприятия в Крыму и были предприятия в ОРДЛО. Якобы их отжали. Но так это или нет, я не знаю", – сказал Фесенко.

Напомним, 19 февраля состоялось заседание СНБО под председательством Зеленского. Тогда на заседании было принято решение ввести санкции против 19 компаний.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении трех граждан Украины и пяти россиян, среди которых оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. По данным СМИ, телеведущая Марченко попала в черный список из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".