Санкции СНБО – кто следующий? Сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

На передачу снова придет Алексей Данилов и расскажет о решениях с заседания СНБО

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, кто такой приговоренный к 7 годам тюрьмы Сергей Стерненко – активист или преступник, а также кто может быть заинтересован в уличных беспорядках после решения суда.

Чиновники и политики обсудят еще один важный вопрос – кто будет следующим в санкционном списке Украины. А также поговорят об уголовном производстве против топ-менеджеров ПриватБанка и спецоперации по возвращению самолета, который пытался вылететь из Украины.

Гостями студии станут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО;

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор;

Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;

Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;

Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

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Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;

Роман Сульжик, член Наблюдательного совета ПриватБанка;

Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Егор Чернев, народный депутат от "Слуги народа";

Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины".

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!