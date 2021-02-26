Санкции СНБО – кто следующий? Сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии обсудят, кто такой приговоренный к 7 годам тюрьмы Сергей Стерненко – активист или преступник, а также кто может быть заинтересован в уличных беспорядках после решения суда.
Чиновники и политики обсудят еще один важный вопрос – кто будет следующим в санкционном списке Украины. А также поговорят об уголовном производстве против топ-менеджеров ПриватБанка и спецоперации по возвращению самолета, который пытался вылететь из Украины.
Гостями студии станут:
Алексей Данилов, секретарь СНБО;
Ирина Венедиктова, генеральный прокурор;
Сергей Костенко, руководитель Одесской областной прокуратуры;
Анна Коломийчук, прокурор Одесской областной прокуратуры;
Масси Найем, адвокат Сергея Стерненко;
Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;
Роман Сульжик, член Наблюдательного совета ПриватБанка;
Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Егор Чернев, народный депутат от "Слуги народа";
Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины".
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Новости на эту же тему: