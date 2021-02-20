Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

Ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности

В пятницу, 20 февраля, на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Среди них – глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Полный перечень запретов обнародовали на сайте ОПУ

Санкции введены на 3 года для 8 физлиц и 19 юрлиц. Что касается физических лиц, то ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности.

Они связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по статье "финансирование терроризма".

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Санкции включают:

временное блокирование активов. Запрет пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;

ограничение торговых операций;

частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам;

запрет осуществления НБУ регистрации участника международной платежной системы;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в том числе в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

другие санкции предусмотренные законом.

Санкции на три года введены против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, граждан России Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаила Попова, гражданки Украины Наталии Лавренюк.

Список подсанкционных компаний: Eviver (ОАЭ), Gold Natural Group, Sandngate Commerce, WHPA Avia, Klodius Investments, Sportmaster Operations Pte, "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", "Дон Экспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Торговый дом "Донские Угли", "Биотэк", "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-Синтез Трейдинг".

Какие еще вопросы рассматривал СНБО 19 февраля на заседании, читайте в материале на нашем сайте.