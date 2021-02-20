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Санкции против Медведчука и Марченко вступили в силу: что запрещено

20 февраля, 20:22

Виктория Барановская

Ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности

В пятницу, 20 февраля, на заседании СНБО было решено ввести санкции касательно восьми человек и 19 компаний. Среди них – глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Полный перечень запретов обнародовали на сайте ОПУ

Санкции введены на 3 года для 8 физлиц и 19 юрлиц. Что касается физических лиц, то ограничения вводятся на все имущество, которое существуют в их собственности.

Они связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по статье "финансирование терроризма".

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Санкции включают:

Санкции на три года введены против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, граждан России Константина Вацковского, Виталия Донченко, Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаила Попова, гражданки Украины Наталии Лавренюк.

Список подсанкционных компаний: Eviver (ОАЭ), Gold Natural Group, Sandngate Commerce, WHPA Avia, Klodius Investments, Sportmaster Operations Pte, "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", "Дон Экспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Торговый дом "Донские Угли", "Биотэк", "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-Синтез Трейдинг".

Какие еще вопросы рассматривал СНБО 19 февраля на заседании, читайте в материале на нашем сайте.

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