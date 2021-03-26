Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику

В России нервно отреагировали на санкции Украины против российских СМИ, которые ввел в действие президент Владимир Зеленский. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их наступлением на свободу слова.
Об этом она сказала на брифинге.
В России неожиданно вспомнили о правах человека.
"Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Видим в этом продолжение линии на установление цензуры, зачистку информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию руcскоязычных граждан, устрашение всех инакомыслящих", – заявила Захарова.
В МИД РФ пожаловались Западу, что якобы Украина "наступает на демократические принципы".
Как сообщали новости "Сегодня", Совет национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях 23 марта. Под ограничительные меры попали не только российские СМИ. Читайте подробней, кто попал в черный список.
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