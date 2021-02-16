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Шарию сообщили о подозрении в госизмене, ему "светит" 15 лет тюрьмы

16 февраля, 15:51

Сергей Мартынец

Подозрение блогеру объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. В СБУ отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.

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Что вменяют Шарию

Подозрение блогеру объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ уже взялась за Шария из-за карты Украины без оккупированного Крыма.

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Источник: Сегодня

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