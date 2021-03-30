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Сегодня в Раде три внеочередных заседания: что рассмотрят депутаты

30 марта, 09:29

Сергей Мартынец

Парламент примет два постановления о событиях под ОПУ и на Донбассе

Верховная Рада проведет не два внеочередных заседания, как предполагалось ранее, а три. Депутаты обсудят погромы под Офисом президента, эскалацию на Донбассе, заслушают силовиков и примут закон о помощи бизнесу на время локдауна.

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Депутаты соберутся в сессионном зале на 13:00. Заседания будут проходить сразу одно за другим.

Первое заседание

Второе заседание

Третье заседание

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Источник: Сегодня

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