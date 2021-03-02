Шария разрешили задержать: СМИ узнали о решении суда

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и разрешил задержание объявленного в розыск блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Украинская правда.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что соответствующее постановление суда было вынесено еще 25 февраля. Подозреваемого в госизмене разрешили задержать для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также это подтвердил и источник РБК-Украина в правоохранительных органах: "Суд разрешил задержание подозреваемого".

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Источник Українських новин тоже говорит, что "суд был, ходатайство (следствия) удовлетворили".

Сам Шарий в Facebook написал: "Ну попробуй задержи, как говорится". Отметим, что он находится в Испании.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 февраля Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

22 февраля Шарий первый раз не явился на допрос, и СБУ пригрозила ему розыском. Но вместо того, чтобы явиться, Шарий ответил новым фейком.

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